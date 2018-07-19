Холера в Йемене унесла жизни более 2300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В Йемене за последние 13 месяцев эпидемия холеры унесла жизни свыше 2300 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
За указанный период в Йемене от холеры погибли 2311 человек, в стране зафиксировано 1,118 миллиона случаев заболеваний.
Несмотря на усилия международных и гуманитарных организаций по предотвращению распространения эпидемии, в связи отсутствием в Йемене системы здравоохранения и продолжающимися вооруженными столкновениями эпидемия стремительно распространяется.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, с начала эпидемии (апрель 2017 года) в Йемене зафиксировано около одного миллиона случаев заболевания холерой.
Напомним, три школьника погибли, еще 27 были госпитализированы из-за недавней вспышки холеры в Нигерии, самой густонаселенной стране Африки.