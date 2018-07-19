Холера в Ємені забрала життя понад 2300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У Ємені за останні 13 місяців епідемія холери забрала життя понад 2300 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
За вказаний період в Ємені від холери загинули 2311 чоловік, в країні зафіксовано 1,118 мільйона випадків захворювань.
Незважаючи на зусилля міжнародних і гуманітарних організацій щодо запобігання поширенню епідемії, в зв'язку відсутністю в Ємені системи охорони здоров'я і триваючими збройними зіткненнями епідемія стрімко поширюється.
Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров'я, з початку епідемії (квітень 2017 року) в Ємені зафіксовано близько одного мільйона випадків захворювання на холеру.
Нагадаємо, три школярі загинули, ще 27 були госпіталізовані через недавній спалах холери в Нігерії, найбільш густонаселеної країні Африки.