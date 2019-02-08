Хоккейная сборная Украины провела стартовую игру на домашнем международном турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Национальная сборная команда Украины по хоккею провела первый поединок в сезоне 2018-2019 годов, передает УНН со ссылкой на ФХУ.
На льду броварской арены "Терминал" Украинская команда встречалась с соперником по предстоящему чемпионату мира - командой Польши.
Состав "сине-желтой" команды был переполнен дебютантами. Да и сам главный тренер - Андрей Срюбко - тоже проводил первый поединок во главе сборной. В стартовой 20-минутке в действиях украинского ощущался определенный мандраж. Отсутствие опыта сказывалась на действиях украинских хоккеистов, чем стремились воспользоваться поляки. В нескольких случаях гости были близки к взятию ворот, но все усилия "Кадры" свел на нет еще один дебютант украинской команды Кирилл Кучер.
Второй период прошел при доминировании нападения над защитой. Сначала Томаш Малашински не реализовал штрафной бросок. Затем польская команда реализовала большинство, но уже менее чем через пять Иван Савченко также при численном преимуществе восстановил паритет на табло. Следующие 30 минут игрового времени превратились в аттракцион неиспользованных возможностей. Следует отметить удачную игру голкиперов Кирилла Кучера и Пшемислава Одробны.
Основное время игры, как и овертайм, завершились вничью 1:1. Дело дошло до серии послематчевых бросков, где удачная попытка Аарона Хмелевски принесла полякам победу.
Отметим, что 8 февраля команды проведут повторный матч.