Хокейна збірна України провела стартову гру на домашньому міжнародному турнірі

На льоду броварської арени "Термінал" українська команда зустрічалася із суперником по майбутньому чемпіонату світу – командою Польщі.

Склад "синьо-жовтої" команди був переповнений дебютантами. Та й сам головний тренер – Андрій Срюбко – теж проводив перший поєдинок на чолі збірної. У стартовій 20-хвилинці в діях української відчувався певний мандраж. Відсутність досвіду позначалась на діях українських хокеїстів, чим прагнули скористатися поляки. У декількох випадках гості були близькими до взяття воріт, але всі зусилля "Кадри" звів нанівець ще один дебютант української команди Кирило Кучер.

Другий період пройшов за домінування нападу над захистом. Спочатку Томаш Малашинскі не реалізував штрафний кидок. Потім польська команда реалізувала більшість, але вже менш ніж за п’ять Іван Савченко також за чисельної переваги відновив паритет на табло. Наступні 30 хвилин ігрового часу перетворились на атракціон невикористаних нагод. Слід відзначити вдалу гру голкіперів Кирила Кучера та Пшемислава Одробни.

Основний час гри, як і овертайм, завершились внічию 1:1. Справа дійшла до серії післяматчевих кидків, де вдала спроба Аарона Хмєлєвскі принесла полякам перемогу.

Зазначимо, що 8-го лютого команди проведуть повторний матч.