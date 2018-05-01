Хоккейная сборная Украины получила соперников на ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Национальная сборная Украины по хоккею продолжит выступления в 2019 году в третьем по рангу турнире мирового первенства в иерархии Международной федерации хоккея — Дивизионе IB, сообщает УНН со ссылкой на УХЛ.
После окончания чемпионатов мира в дивизионах IA, IB и IIA, определились все будущие соперники украинцев. Итак, в Дивизионе IB, кроме сборной Украины, в следующем году выступят: неудачник турнира в Дивизионе IA сборная Польши, победитель чемпионата мира в Дивизионе IIA команда Нидерландов, а также сборные Японии, Эстонии и Румынии.
Отметим, что наша национальная команда впервые не смогла вернуться в Дивизион IA с первой попытки после вылета из него.
На чемпионате мира в литовском Каунасе украинцы финишировали четвертыми при 1 победе в 5-ти встречах.
Как сообщал УНН, юниорская сборная Украины победила на домашнем ЧМ по хоккею.