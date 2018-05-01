Хокейна збірна України отримала суперників на ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Національна збірна України з хокею продовжить виступи в 2019-му році у третьому за рангом турнірі світової першості в ієрархії Міжнародної федерації хокею — Дивізіоні IB, повідомляє УНН з посиланням на УХЛ.
Після закінчення чемпіонатів світу в дивізіонах IA, IB і IIA, визначилися всі майбутні суперники українців. Отже, в Дивізіоні IB, крім збірної України, в наступному році виступлять: невдаха турніру в Дивізіоні IA збірна Польщі, переможець чемпіонату світу в Дивізіоні IIA команда Нідерландів, а також збірні Японії, Естонії та Румунії.
Відзначимо, що наша національна команда вперше не змогла повернутися до Дивізіону IA з першої спроби після вильоту з нього.
На чемпіонаті світу в литовському Каунасі українці фінішували четвертими при 1 перемозі в 5-ти зустрічах.
Як повідомляв УНН, юніорська збірна України тріумфувала на домашньому ЧС з хокею.