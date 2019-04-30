Хоккеисты "Сент-Луиса" продлили победную гостевую серию в Кубке Стэнли

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КИЕВ. 1 мая. УНН. "Сент-Луис Блюз" выиграл у "Даллас Старз" третий матч в гостях второго раунда плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли со счетом 4:3, информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Хозяев шайбы забрасывали Радулов, Коглиано и Сегин, в состоянии "Блюз" отличился Шварц, Бозак, Пьетранджело, а Пэт Марун забил победный гол за 1:38 до окончания третьего периода.

"Я думаю, наша команда проделала хорошую работу. Мы здорово отвечали ударом на удар. Мы должны верить в свою систему. Может, кому-то это покажется странным, но мы выходим на лед с настроением, что возьмем этот конкретный матч, и мы делаем это. надо отдать должное "Далласу", они трижды отыгрывались. Но мы каждый раз выходили вперед, получали преимущество и буквально физически ощущали, как становились сильнее, продолжая давить", - сказал Марун.

Отметим, что в данном плей-офф игроки "Блюз" победили во всех четырех матчах на выезде.

Добавим, "Сент-Луис" повел в серии до четырех побед со счетом 2:1.

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