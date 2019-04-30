Хокеїсти "Сент-Луїсу" продовжили переможну гостьову серію в Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. "Сент-Луїс Блюз" виграв у "Даллас Старз" третій матч в гостях другого раунду плей-оф розіграшу Кубка Стенлі з рахунком 4:3, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
За господарів шайби закидали Радулов, Когліано і Сегін, у стані "Блюз" відзначився Шварц, Бозак, Пьєтранджело, а Пет Марун забив переможний гол за 1:38 до закінчення третього періоду.
"Я думаю, наша команда виконала хорошу роботу. Ми здорово відповідали ударом на удар. Ми повинні вірити в свою систему. Може, комусь це здасться дивним, але ми виходимо на лід з настроєм, що візьмемо цей конкретний матч, і ми робимо це. Треба віддати належне "Далласу", вони тричі відігравалися. Але ми кожен раз виходили вперед, отримували перевагу і буквально фізично відчували, як ставали сильнішими, продовжуючи тиснути", - сказав Марун.
Відзначимо, що в даному плей-оф гравці "Блюз" перемогли у всіх чотирьох матчах на виїзді.
Додамо, "Сент-Луїс" повів в серії до чотирьох перемог з рахунком 2:1.