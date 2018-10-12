Хоккеисты "Кременчуга" праздновали седьмую подряд победу в УХЛ

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КИЕВ. 12 октября. УНН. В Белой Церкви матчем местного “Белого Барса” против “Кременчуга” завершился восьмой тур чемпионата Украины — чемпионата Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает сайт “Кременчуг”, передает УНН.

Поединок “горожане” начали с бешеным желанием продолжить свою победную серию до семи выигрышей подряд в чемпионате, но шайба долго не шла в ворота хозяев. На 11-й минуте матча Николай Киселев с нулевого угла под перекладину прошил Кирилла Кучера и открыл счет в матче, возглавив таким образом список топ-бомбардиров УХЛ в текущем сезоне.

Только во втором периода подопечные Константина Буценко начали приставать и смогли шайбу Ивана Савченко ответить мощным броском от синей линии Павла Тарана. Но потом до конца второй двадцатиминутки кременчужане полностью завладели игровым преимуществом и еще дважды прошили Кучера — по очереди отличились Александр Боевых и Виктор Тютченко в большинстве.

В третьей двадцатиминутке команды существенно уменьшили скорости и стали проводить менее острые атаки, но это не помешало забросить еще три шайбы к концу этого матча. Сначала Глеб Кривошапкин увеличил разрыв между командами, а затем дважды в воротах Никиты Гордюшина отличились Денис Бородай и Павел Таран, который, к слову, смог сделать дубль в этом поединке.

Таким образом встреча закончилась со счетом 3:5.

Команда Савицкого заняла уверенное второе место в турнирной таблице с 20 набранными очками, а “Белый Барс” с пятью очками опустился на пятую строчку.

Примечательно, что следующий поединок “Кременчуг” сыграет уже 13 октября в 14:00. Соперником кременчужан на домашней арене “Айсберг” будет харьковское “Динамо”.

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