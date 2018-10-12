Хокеїсти "Кременчука" святкували сьому підряд перемогу в УХЛ

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Білій Церкві матчем місцевого “Білого Барса” проти “Кременчука” завершився восьмий тур чемпіонату України — чемпіонату Української хокейної ліги. Про це інформує сайт “Кременчука”, передає УНН.

Поєдинок “городяни” почали з шаленим бажанням продовжити свою переможну серію до семи виграшів поспіль в чемпіонаті, але шайба довго не йшла у ворота господарів. На 11-й хвилині матчу Микола Кисельов з нульового кута під поперечину прошив Кирила Кучера і відкрив рахунок в матчі, очоливши таким чином список топ-бомбардирів УХЛ в поточному сезоні.

Тільки в другому періоду підопічні Костянтина Буценка почали чіплятися і змогли на шайбу Івана Савченка відповісти потужним кидком від синьої лінії Павла Тарана. Але потім до кінця другої двадцятихвилинки кременчужани повністю заволоділи ігровою перевагою і ще двічі прошили Кучера — по черзі відзначилися Олександр Бойових і Віктор Тютченко в більшості.

У третій двадцятихвилинці команди суттєво зменшили швидкості і стали проводити менш гострі атаки, але це не завадило закинути ще три шайби до кінця цього матчу. Спочатку Гліб Кривошапкин збільшив розрив між командами, а потім двічі у воротах Микити Гордюшина відзначилися Денис Бородай і Павло Таран, який, до слова, зміг зробити дубль в цьому поєдинку.

Таким чином зустріч закінчилася з рахунком 3:5.

Команда Савицького зайняла впевнене друге місце в турнірній таблиці з 20 набраними очками, а “Білий Барс” із п’ятьма очками опустився на п’яту сходинку.

Примітно, що наступний поєдинок “Кременчук” зіграє вже 13 жовтня о 14:00. Суперником кременчужан на домашній арені “Айсберг” буде харківське “Динамо”.

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