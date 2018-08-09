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Хоккеисты "Донбасса" одержали первую победу в рамках Кубка Салея

Киев • УНН

 • 7515 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Донецкий “Донбасс” провел второй поединок в рамках предсезонного турнира Кубок Республики Беларусь (Салея). На “домашней” арене в Бобруйске дончане противостояли ХК “Гомель”, информирует УНН со ссылкой на сайт дончан.

Хоккеисты "Донбасса" одержали первую победу в рамках Кубка Салея

“Донбасс” начал матч быстрым голом. К концу второй минуты встречи Андрей Денискины точно бросил, результативно завершив стремительную контратаку дончан — 1:0. В целом первый период получился равным по игре. “Донбасс” имел моменты в большинстве, а также забросил и вторую шайбу, которую отменили из-за того, что все тот же Денискины находился в площади ворот “Гомеля”.

Закончилась стартовая двадцатиминутка неудачно для дончан. “Гомель” получил возможность сыграть в большинстве и своего шанса не упустил — 1:1.

В начале второго периода “Гомель” еще дважды реализовал большинство — 5×3 и 5×4, сделав счет 3:1 в свою пользу. Но в отличие от предыдущего матча с “Неманом”, “Донбасс” сумел не отпустить соперника в отрыв. Денискины оформил дубль, завершив блестящую комбинацию дончан в большинстве — 2:3, а Илья Коренчук застал врасплох своим броском вратаря белорусов — 3:3. Особенно драматичной получилась последняя минута второго периода, когда “Гомель” сначала вышел вперед, а “Донбасс” благодаря голу Ильи Смирнова на последней секунде игрового отрезка сравнял счет — 4:4.

Третий период также порадовал зрителей голами. Соперники снова забивали поровну. Один из лучших игроков дончан на старте Кубка Салея Виталий Кукла подарил “Донбасса” надежду на победу в основное время, но она все-таки закончилось с результатом 5:5. Последний гол “Гомеля” арбитр засчитал только просмотрев видеоповтор.

Судьба встречи решалась в серии буллитов. Реализовать свою попытку удалось только Кукле, который красиво разобрался с вратарем и завел шайбу в ворота — 6:5.

Таким образом, украинский клуб набрал 2 очка, обошел жлобинский “Металлург” и поднялся с последнего места турнирной таблицы группы А.

Кроме того добавим, 10 августа “Донбасс” сыграет свой следующий матч в Беларуси. В Минске дончане встретятся с “Юностью”, которая после двух туров Кубка Салея с пятью очками в активе делит 1-2 места в таблице с “Молодечно”.

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