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Хокеїсти "Донбасу" здобули першу перемогу в рамках Кубку Салея

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Донецький “Донбас” провів другий поєдинок в рамках передсезонного турніру Кубок Республіки Білорусь (Салея). На “домашній” арені в Бобруйську донеччани протистояли ХК “Гомель”, інформує УНН з посиланням на сайт донеччан.

Хокеїсти "Донбасу" здобули першу перемогу в рамках Кубку Салея

“Донбас” розпочав матч швидким голом. Під кінець другої хвилини зустрічі Андрій Денискін точно кинув, результативно завершивши стрімку контратаку донеччан — 1:0. В цілому перший період вийшов рівним по грі. “Донбас” мав моменти в більшості, а також закинув і другу шайбу, яку скасували через те, що все той же Денискін знаходився в площі воріт “Гомеля”.

Закінчилася стартова двадцятихвилинка невдало для донеччан. “Гомель” отримав можливість зіграти в більшості і свого шансу не упустив — 1:1.

На початку другого періоду “Гомель” ще двічі реалізував більшість — 5×3 і 5×4, зробивши рахунок 3:1 на свою користь. Але на відміну від попереднього матчу з “Нєманом”, “Донбас” зумів не відпустити суперника у відрив. Денискін оформив дубль, завершивши блискучу комбінацію донеччан в більшості — 2:3, а Ілля Коренчук застав зненацька своїм кидком воротаря білорусів — 3:3. Особливо драматичною вийшла остання хвилина другого періоду, коли “Гомель” спочатку знову вийшов вперед, а “Донбас” завдяки голу Іллі Смирнова на останній секунді ігрового відрізка зрівняв рахунок — 4:4.

Третій період також порадував глядачів голами. Суперники знову забивали порівну. Один з кращих гравців донеччан на старті Кубка Салея Віталій Лялька подарував “Донбасу” надію на перемогу в основний час, але вона все-таки закінчилося з результатом 5:5. Останній гол “Гомеля” арбітр зарахував тільки переглянувши відеоповтор.

Доля зустрічі вирішувалася в серії булітів. Реалізувати свою спробу вдалося тільки Ляльці, який красиво розібрався з воротарем і завів шайбу в ворота — 6:5.

Таким чином, український клуб набрав 2 очки, обійшов жлобінський “Металург” і піднявся з останнього місця турнірної таблиці групи А.

Крім того додамо, 10-го серпня “Донбас” зіграє свій наступний матч в Білорусі. У Мінську донеччани зустрінуться з “Юністю”, яка після двох турів Кубка Салея з п’ятьма очками в активі ділить 1-2 місця в таблиці з “Молодечно”.

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