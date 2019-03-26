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Хоккеисты "Днепра" выровняли положение в полуфинальной серии УХЛ

Киев • УНН

 • 6682 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Херсоне на “Фаворит-Арене” прошел шестой матч полуфинальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги, где местный “Днепр” принимал вторую команду по итогам регулярного чемпионата “Кременчуг”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.

Хоккеисты "Днепра" выровняли положение в полуфинальной серии УХЛ

Первый период встречи прошел в упорной борьбе, но с небольшим преимуществом гостей. Во второй 20-минутке команды показали яркую и бескомпромиссную борьбу на каждом участке льда. Уже на 5-й минуте Тимур Гриценко с удобной позиции “распечатал” ворота Олега Петрова. А через 9 минут белорусский форвард “Днепра” Иван Дунаев установил “статус-кво” на табло.

Третий период хоккеисты “Кременчуга” начали в меньшинстве, чем на 25-й секунде и воспользовался “Днепр” — отличился Кирилл Белоусов. Далее команды играли на встречных курсах, создавая опасность как в одних, так и у других ворот. Но все же херсонцам удалось отстоять победу — 2:1 и тем самым сравнять счет в полуфинальной серии (3:3).

Отметим, что последний, седьмой матч полуфинальной серии УХЛ пройдет в Кременчуге 27 марта в 18:30, где и решиться судьба путевки в финал чемпионата.

Напомним, что первым финалистом соревнований стал ХК “Донбасс”.

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