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Хокеїсти "Дніпра" вирівняли становище в півфінальній серії УХЛ

Київ • УНН

 • 6682 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Херсоні на “Фаворит-Арені” пройшов шостий матч півфінальної серії чемпіонату Української хокейної ліги, де місцевий “Дніпро” приймав другу команду за підсумками регулярного чемпіонату “Кременчук”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.

Хокеїсти "Дніпра" вирівняли становище в півфінальній серії УХЛ

Перший період зустрічі пройшов у впертій боротьбі, але з невеликою перевагою гостей. У другій 20-хвилинці команди показали яскраву і безкомпромісну боротьбу на кожній ділянці льоду. Вже на 5-й хвилині Тимур Гриценко зі зручної позиції “розпечатав” ворота Олега Петрова. А через 9 хвилин білоруський форвард “Дніпра” Іван Дунаєв встановив “статус-кво” на табло.

Третій період хокеїсти “Кременчука” почали в меншості, ніж на 25-й секунді і скористався “Дніпро” — відзначився Кирило Білоусов. Далі команди грали на зустрічних курсах, створюючи небезпеку як у одних, так і біля інших воріт. Але все ж херсонцям вдалося відстояти перемогу — 2:1 і тим самим зрівняти рахунок у півфінальній серії (3:3).

Зазначимо, що останній, сьомий матч півфінальної серії УХЛ пройде в Кременчуці 27 березня в 18:30, де і вирішитися доля путівки у фінал чемпіонату.

Нагадаємо, що першим фіналістом змагань став ХК “Донбас”.

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