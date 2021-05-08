Хоккей: определился четырнадцатый участник плей-офф Кубка Стэнли

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КИЕВ. 9 мая. УНН. ХК “Сент-Луис Блюз” стал четвертой командой Западного дивизиона НХЛ, которая гарантировала себе место в плей-офф Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Детали

“Сент-Луис” в гостях потерпел поражение в овертайме от “Вегаса” (3: 4), но завоевал путевку к матчам плей-офф.

“Сент-Луис” вел со счетом 3: 1, упустил победу, но все равно забронировал место в плей-офф, куда вышел третий раз подряд и девятый за последние 10 сезонов.

В последних восьми матчах “Блюз” ни разу не проиграли в основное время, а сегодня по шайбе в них забросали Райан О’Райли, Давид Перрон и Джейден Шварц. Победу “Вегас” принес гол Джонатана Маршессо за 18 секунд до конца овертайма.

Отметим, что ц этом сезоне “Голден Найтс” ни разу не проиграли в овертайме (9-0). Велика вероятность, что соперники встретятся в первом раунде плей-офф.

Дополнение

Ранее путевки в плей-офф Кубка Стэнли получили: “Каролина”, “Тампа-Бэй”, “Флорида”, “Питтсбург”, “Вашингтон”, “Бостон”, “Айлендерс”, “Торонто”, “Эдмонтон”, “Виннипег ”," Вегас “,” Колорадо “и” Миннесота ".

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