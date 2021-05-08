Хокей: визначився чотирнадцятий учасник плей-офф Кубку Стенлі

Деталі

“Сент-Луїс” в гостях зазнав поразки в овертаймі від “Вегаса” (3:4), але завоював путівку до матчів плей-офф.

“Сент-Луїс” вів з рахунком 3:1, упустив перемогу, але все одно забронював місце в плей-офф, куди вийшов третій раз поспіль і дев’ятий за останні 10 сезонів.

В останніх восьми матчах “Блюз” жодного разу не програли в основний час, а сьогодні по шайбі у них закидали Райан О’Райлі, Давид Перрон і Джейден Шварц. Перемогу “Вегасу” приніс гол Джонатана Маршессо за 18 секунд до кінця овертайму.

Зазначимо, що ц цьому сезоні “Голден Найтс” жодного разу не програли в овертаймі (9-0). Велика ймовірність, що суперники зустрінуться в першому раунді плей-офф.

Доповнення

Раніше путівки до плей-офф Кубку Стенлі здобули: “Кароліна”, “Тампа-Бей”, “Флорида”, “Піттсбург”, “Вашингтон”, “Бостон”, “Айлендерс”, “Торонто”, “Едмонтон”, “Вінніпег”, “Вегас”, “Колорадо” та “Міннесота”.