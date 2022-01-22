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15 марта, 19:03 • 106647 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143299 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123499 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117034 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104840 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101480 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Хоккей: лидер НХЛ завоевал победу в овертайме

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 января. УНН. ХК “Флорида Пантерс” одержал тяжелую победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над “Ванкувером”, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Детали

В основное время по шайбе у команд забили Сэм Райнхарт и Таннер Пирсон. С 61 очком “Флорида” занимает первое место в общей таблице лиги. На два пункта им уступает "Тампа-Бэй".

Стоит отметить, что “Флорида” (28-8-5) одержала 10-ю победу в последних 12 матчах благодаря 27 сейвам Спенсера Мартина и гола Александра Баркова в третьем раунде серии буллитов.

Вашему вниманию результаты других баталий:

“Анахайм Дакс” — “Тампа-Бэй Лайтнинг” — 5:1

“Чикаго Блекхокс” — “Миннесота Уайлд” — 1:5

“Нью-Йорк Айлендерс” — “Аризона Койотіз” — 4:0

“Детройт Ред Вингз” — “Даллас Старз” — 4:5

“Коламбус Блю Джекетс” — “Питтсбург Пингвинз” — 2:5.

Напомним

Венгерский клуб арендовал украинского полузащитника “Динамо”.

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