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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 74805 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Хокей: лідер НХЛ завоював перемогу в овертаймі

Хокей: лідер НХЛ завоював перемогу в овертаймі

Київ • УНН

 • 16986 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. ХК “Флорида Пантерс” здобув важку перемогу у матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги над “Ванкувером”, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Деталі

В основний час по шайбі у команд забили Сем Райнхарт та Таннер Пірсон. З 61 очком “Флорида” посідає перше місце у загальній таблиці ліги. На два пункти їм поступається “Тампа-Бей”.

Варто відзначити, що “Флорида” (28-8-5) здобула 10-у перемогу в останніх 12 матчах завдяки 27 сейвам Спенсера Мартіна та голу Олександра Баркова у третьому раунді серії булітів.

До вашої уваги результати інших баталій:

“Анахайм Дакс” — “Тампа-Бей Лайтнінг” — 5:1

“Чикаго Блекхокс” — “Міннесота Уайлд” — 1:5

“Нью-Йорк Айлендерс” — “Арізона Койотіз” — 4:0

“Детройт Ред Вінгз” — “Даллас Старз” — 4:5

“Коламбус Блю Джекетс” — “Піттсбург Пінгвінз” — 2:5.

Нагадаємо

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