Хокей: лідер НХЛ завоював перемогу в овертаймі

Деталі

В основний час по шайбі у команд забили Сем Райнхарт та Таннер Пірсон. З 61 очком “Флорида” посідає перше місце у загальній таблиці ліги. На два пункти їм поступається “Тампа-Бей”.

Варто відзначити, що “Флорида” (28-8-5) здобула 10-у перемогу в останніх 12 матчах завдяки 27 сейвам Спенсера Мартіна та голу Олександра Баркова у третьому раунді серії булітів.

До вашої уваги результати інших баталій:

“Анахайм Дакс” — “Тампа-Бей Лайтнінг” — 5:1

“Чикаго Блекхокс” — “Міннесота Уайлд” — 1:5

“Нью-Йорк Айлендерс” — “Арізона Койотіз” — 4:0

“Детройт Ред Вінгз” — “Даллас Старз” — 4:5

“Коламбус Блю Джекетс” — “Піттсбург Пінгвінз” — 2:5.

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