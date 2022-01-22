Хокей: лідер НХЛ завоював перемогу в овертаймі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. ХК “Флорида Пантерс” здобув важку перемогу у матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги над “Ванкувером”, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Деталі
В основний час по шайбі у команд забили Сем Райнхарт та Таннер Пірсон. З 61 очком “Флорида” посідає перше місце у загальній таблиці ліги. На два пункти їм поступається “Тампа-Бей”.
Варто відзначити, що “Флорида” (28-8-5) здобула 10-у перемогу в останніх 12 матчах завдяки 27 сейвам Спенсера Мартіна та голу Олександра Баркова у третьому раунді серії булітів.
До вашої уваги результати інших баталій:
“Анахайм Дакс” — “Тампа-Бей Лайтнінг” — 5:1
“Чикаго Блекхокс” — “Міннесота Уайлд” — 1:5
“Нью-Йорк Айлендерс” — “Арізона Койотіз” — 4:0
“Детройт Ред Вінгз” — “Даллас Старз” — 4:5
“Коламбус Блю Джекетс” — “Піттсбург Пінгвінз” — 2:5.
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