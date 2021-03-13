Хоккей: действующий чемпион Украины одержал третью подряд победу в УХЛ

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В Броварах матчем "Ледяные Волки" - "Кременчуг" стартовал 42-й тур регулярного чемпионата УХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

"Ледяные Волки" ожидаемо играли осторожно, а "горожане" спокойно забросали ворота Стельмаха. В итоге, за пять минут до окончания первого периода Алексюк броском от синей линии "прошил" голкипера киевлян и вывел свою команду вперед.

Начало второй 20-минутки осталось за подопечными Архипенко - Калиничев со второй попытки отправил шайбу в ворота Новицкого. Однако радоваться "Волкам" долго не пришлось, через пять минут Тютченко вывел команду вперед, а за две минуты до конца периода оформил дубль.

В заключительном периоде "горожане" забросили еще четыре шайбы и довели дело до разгромной победы - 7:1.

Дополнение

Действующие чемпионы страны выиграли третий раз подряд и с 64 очками продолжают погоню за "Донбассом" опережая на 4 балла "Сокол".

Украинские Национальные Новости

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