“Сокіл” в овертаймі завоював перемогу в матчі УХЛ

Деталі

Стартову 20-хвилинку команди почали в рівній боротьбі. Але ближче до екватора періоду ініціативою більше стали володіти кияни, які стали все частіше загрожувати володінням Гафіулліна. Так, на 10 хвилині Олендаренко реалізував більшість, а через п’ять хвилин Морозов подвоїв перевагу. Капітан команди відправив шайбу між щитків голкіпера.

Другий ігровий відрізок залишився за підопічними Вітера. “Сталеві чайки” помітно додали в швидкості, а також більше стали кидати по воротах киян. Безсумнівно, така активність незабаром увінчалася успіхом — Луговий скоротив відставання. Однак “Сокіл” швидко повернув собі перевагу в дві шайби, але на це підопічні Вітера через хвилину відповіли шайбою Мазура.

У третьому відрізку зустрічі “Маріуполь” продовжив огризатися, ніж явно доставляв проблеми “Соколу”. У підсумку, в кінці третього періоду “сталеві чайки” зрівняли рахунок і перевели гру в овертайм — Чердак засмутив Дубровського.

В овертаймі краще виглядали кияни, які з перших секунд кинулися штурмувати ворота маріупольців. Перемогу в додатковому ігровому відрізку “Соколу” приніс Кузьменко — 4:3.

Доповнення

“Сокіл” набрав 56 очок і йде третім, поступаючись “Кременчуку” 4-ма очками.