Хокей: чинний чемпіон України здобув третю поспіль перемогу в УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Броварах матчем "Крижані Вовки" – "Кременчук" стартував 42-й тур регулярного чемпіонату УХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Деталі
"Крижані Вовки" очікувано грали обережно, а "городяни" спокійно закидали ворота Стельмаха. У підсумку, за п'ять хвилин до завершення першого періоду Алексюк кидком від синьої лінії "прошив" голкіпера киян і вивів свою команду вперед.
Початок другої 20-хвилинки залишився за підопічними Архипенко - Каліничев з другої спроби відправив шайбу в ворота Новицького. Однак радіти "Вовкам" довго не довелося, через п'ять хвилин Тютченко вивів команду вперед, а за дві хвилини до завершення періоду оформив дубль.
У заключному періоді "городяни" закинули ще чотири шайби і довели справу до розгромної перемоги - 7:1.
Доповнення
Чинні чемпіони країни виграли втретє поспіль і з 64 очками продовжують гонитву за "Донбасом" випереджаючи на 4 бали "Сокіл".