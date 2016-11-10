Хмельницкому чиновнику, которого поймали на взятке, сообщили о подозрении
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Хмельницкому чиновнику сообщили о подозрении в совершении преступления за получение взятки в 7 тыс. грн. Об этом сообщили корреспонденту УНН прокуроратуры Хмельницкой области.
Сегодня сообщили о подозрении по ч.3 ст.369-2 УК Украины заместителю начальника управления Хмельницкого городского совета.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 9 ноября начальника одного из отделов Хмельницкого городского совета задержали при получении взятки.