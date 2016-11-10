Хмельницькому чиновнику, якого впіймали на хабарі, повідомили про підозру
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Хмельницькому чиновнику повідомили про підозру у скоєнні злочину за отримання хабаря у 7 тис. грн. Про це повідомила кореспонденту УНН прес-секретар прокурора Хмельницької області Анна Заяц.
Сьогодні повідомили про підозру за ч.3 ст.369-2 КК України заступнику начальника управління Хмельницької міської ради.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 9 листопада начальника одного з відділів Хмельницької міської ради затримали під час отримання хабара.