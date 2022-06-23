Хмельницкая область: глава ОВА говорит, что распространенная информация о взрывах не подтвердилась
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Распространенная в сети информация о взрывах в Хмельницкой области во время воздушной тревоги сегодня не подтвердилась. Об этом заявил в Telegram глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, пишет УНН.
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"Информация, которая появилась в социальных сетях и телеграм-каналах по взрывам в Хмельницкой области, не подтверждена. Напоминаю, не распространяйте недостоверную информацию. Доверяйте только официальным источникам информации", - отметил Гамалий.
Детали
Глава ОВА подчеркнул, что ситуация в Хмельницкой области контролируемая.
Ранее также Хмельницкий городской голова Александр Симчишин отметил, что взрывов в Хмельницком не было.
Перед этим пользователи соцсетей и Telegram-каналы сообщали о якобы взрывах в Хмельницкой области.
Дополнение
14 июня во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сбили, предварительно, вражескую ракету.