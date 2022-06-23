Хмельниччина: голова ОВА каже, що поширена інформація про вибухи не підтвердилася

Цитата

"Інформація, яка з'явилася в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів в Хмельницькій області, не підтверджена. Нагадую, не поширюйте недостовірну інформацію. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - зазначив Гамалій.

Деталі

Голова ОВА наголосив, що ситуація в Хмельницькій області контрольована.

Раніше також Хмельницький міський голова Олександр Симчишин зазначив, що вибухів у Хмельницькому не було.

Перед цим користувачі соцмереж та Telegram-канали повідомляли про нібито вибухи в Хмельницькій області.

Доповнення

14 червня під час повітряної тривоги на Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили, попередньо, ворожу ракету.