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Хмельниччина: голова ОВА каже, що поширена інформація про вибухи не підтвердилася

Хмельниччина: голова ОВА каже, що поширена інформація про вибухи не підтвердилася

Київ • УНН

 • 241926 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Поширена у мережі інформація про вибухи у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сьогодні - не підтвердилася. Про це заявив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, пише УНН.

Цитата

"Інформація, яка з'явилася в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів в Хмельницькій області, не підтверджена. Нагадую, не поширюйте недостовірну інформацію. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - зазначив Гамалій.

Деталі

Голова ОВА наголосив, що ситуація в Хмельницькій області контрольована.

Раніше також Хмельницький міський голова Олександр Симчишин зазначив, що вибухів у Хмельницькому не було.

Перед цим користувачі соцмереж та Telegram-канали повідомляли про нібито вибухи в Хмельницькій області.

Доповнення

14 червня під час повітряної тривоги на Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили, попередньо, ворожу ракету.

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