Хмельниччина: голова ОВА каже, що поширена інформація про вибухи не підтвердилася
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Поширена у мережі інформація про вибухи у Хмельницькій області під час повітряної тривоги сьогодні - не підтвердилася. Про це заявив у Telegram голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, пише УНН.
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"Інформація, яка з'явилася в соціальних мережах і телеграм-каналах щодо вибухів в Хмельницькій області, не підтверджена. Нагадую, не поширюйте недостовірну інформацію. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - зазначив Гамалій.
Деталі
Голова ОВА наголосив, що ситуація в Хмельницькій області контрольована.
Раніше також Хмельницький міський голова Олександр Симчишин зазначив, що вибухів у Хмельницькому не було.
Перед цим користувачі соцмереж та Telegram-канали повідомляли про нібито вибухи в Хмельницькій області.
Доповнення
14 червня під час повітряної тривоги на Хмельниччині сили протиповітряної оборони збили, попередньо, ворожу ракету.