Хмара договорился с Драпатым "быть честными друг с другом" и работать для завершения войны на условиях Украины
Киев • УНН
Временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара заявил о договоренности с новым Главкомом ВСУ Михаилом Драпатым быть честными. Они работают над практическими шагами для завершения войны на условиях Украины.
Временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что договорился с новым Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым «быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов», а также добавил — работают над практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и принудить россию к долгосрочному миру, передает УНН.
Украина будет продолжать ударное и технологическое давление на россию всеми средствами. Обсудил это с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-майором Михаилом Драпатым. Уверен в генерал-майоре Драпатом, которого имел честь вчера номинировать на должность Главнокомандующего. Договорились быть честными друг с другом, все разногласия решать в интересах украинских воинов. Совместно сможем выполнить поручение Президента и обеспечить условия для максимальной эффективности наших Сил обороны. Командиры бригад и корпусов озвучили конкретные вызовы, которые стоят перед Силами обороны сегодня
Глава Минобороны обозначил первые наши шаги – поддержать фронт, усилить поддержку партнеров, максимально переносить войну на землю агрессора. Для этого будет обеспечен стабильный и гибкий доступ боевых частей к эффективным средствам, в частности дальнобойным, развитие технологий и асимметричных решений.
Цель неизменна – технологическое превосходство нашей армии над российским врагом и максимальное сохранение жизни людей за счет технологических изменений. Должны масштабировать то, в чем уже эффективны: deep strike и middle strike, НРК и другие решения, которые сохраняют жизнь воинов и эффективнее уничтожают противника
Также глава Минобороны обсудил с Главнокомандующим видение будущего.
Имеем общую позицию относительно развития Сил обороны Украины. Президент Владимир Зеленский поддержал наше видение. Работаем над стратегией – практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и принудить россию к долгосрочному миру. Наша цель – сильная Украина
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ22.07.26, 13:44 • 13748 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении Михаила Драпатого Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, а Игоря Скибюка начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.