"Хлопок" в оккупированном Донецке: ССО уничтожили склад БК и "Град" россиян

Во временно оккупированном Донецке громко. Там поднялся в воздух склад боеприпасов и "Град" российских захватчиков. Об успешном выполнении операции бойцами ССО сообщила их пресс-служба в телеграм, передает УНН.

Во время разведывательных действий на Донецком направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили вражеский склад боеприпасов и установили местонахождение БМ-21 "Град" - сообщили в ССО.

Детали

Отмечается, что по целям врага экипаж спецназовцев отработал с помощью ударного БпАК. Метким ударом они полностью уничтожили склад БК и "Град" захватчиков.

Как красиво горит - смотрите на видео. Идем дальше! - отметили в пресс-службе Сил специальных операций.

Напомним

Ночью россияне атаковали Селидово, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Захватчики били ракетами С-300. Повредили учебное заведение, два админ здания, два частных предприятия, многоквартирные дома и транспортные средства. средства. Спасатели разбирают завалы поврежденного учебного заведения.