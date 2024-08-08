"Хлопок" в белгороде: в соцсетях сообщают о горящих автомобилях
Киев • УНН
В белгороде прозвучали взрывы, после которых замечен сильный дым. По предварительным данным, горят несколько автомобилей на улице Макаренко. Официальной информации о происшествии пока нет.
В российском белгороде прозвучали взрывы после которых заметили дым - горят автомобили. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza, передает УНН.
Сообщается, что видно сильный дым в белгороде после обстрела якобы со стороны ВСУ.
"По предварительным данным горят несколько автомобилей на улице Макаренко. Официальной информации пока нет", - говориться в сообщении.
Дополнение
3 августа сообщалось, что беспилотники атаковали нефтебазу в белгородской области рф.