"Хлопка" будет больше: спецназовцы СБУ получили 830 FPV-дронов
Киев • УНН
Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины приобрел 830 беспилотников-камикадзе для борьбы с российскими войсками, в частности, с вражескими танками и техникой. Эти беспилотники вооружены украинскими боеприпасами и уже использовались ранее для подобных операций.
Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины получили 830 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины получили 830 дронов-камикадзе для устройства очередного "хлопка" врагам на фронте.
В своей работе спецназовцы используют дроны постоянно, в том числе и для поражения российской техники и живой силы. Еженедельно военнослужащие СБУ уничтожают десятки танков, ББМ и сотни оккупантов
Дроны были приобретены за рубежом и оснащены кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами украинского производства.
Напомним
Украинские военные уничтожают российских оккупантов на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу.
"Хлопка" будет больше: спецназовцы СБУ получили 830 FPV-дронов
Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины приобрел 830 беспилотников-камикадзе для борьбы с российскими войсками, в частности, с вражескими танками и техникой. Эти беспилотники вооружены украинскими боеприпасами и уже использовались ранее для подобных операций.
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