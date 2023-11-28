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"Хлопка" будет больше: спецназовцы СБУ получили 830 FPV-дронов

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 15:25  •  8545 просмотра

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Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины приобрел 830 беспилотников-камикадзе для борьбы с российскими войсками, в частности, с вражескими танками и техникой. Эти беспилотники вооружены украинскими боеприпасами и уже использовались ранее для подобных операций.

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины получили 830 дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Бойцы Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины получили 830 дронов-камикадзе для устройства очередного "хлопка" врагам на фронте.

В своей работе спецназовцы используют дроны постоянно, в том числе и для поражения российской техники и живой силы. Еженедельно военнослужащие СБУ уничтожают десятки танков, ББМ и сотни оккупантов

 - сообщили в СБУ.

Дроны были приобретены за рубежом и оснащены кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами украинского производства.

Напомним

Украинские военные уничтожают российских оккупантов на подступах к Авдеевскому коксохимическому заводу.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
“Бавовни” буде більше: спецпризначенці СБУ отримали 830 FPV-дронів
More "cotton": SBU Special Forces receive 830 FPV drones
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"Хлопка" будет больше: спецназовцы СБУ получили 830 FPV-дронов

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