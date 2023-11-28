"Хлопка" будет больше: спецназовцы СБУ получили 830 FPV-дронов

В Марокко арестовали подозреваемого в причастности к угрозам о минировании десятков школ в Бельгии

В Марокко задержали подозреваемого в угрозах взрывчатки, которые привели к закрытию около 30 школ в Брюсселе и Валлонии-Брабант; он признался в содеянном, но не показал террористических мотивов. Занятия возобновились во вторник, после того, как власти проверили школы.