Мальчик выпал из трактора во время движения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Полтавской области 8-летний мальчик выпал из трактора во время движения, в результате чего ребенок получил смертельную травму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, трагедия произошла сегодня утром, около 10:00, в селе Рясское.
"Предварительно известно, что 8-летний мальчик выпал из трактора под управлением 28-летнего водителя. В результате падения с транспортного средства во время его движения ребенок получил смертельную травму", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 статьи 286 УК Украины. Продолжаются следственные действия.
Напомним, маршрутка с пассажирами въехала в трактор, есть пострадавшие.