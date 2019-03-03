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Хлопчик випав з трактора під час руху

Хлопчик випав з трактора під час руху

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. У Полтавській області 8-річний хлопчик випав з трактора під час руху, внаслідок чого дитина отримала смертельну травму. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

Так, трагедія сталася сьогодні вранці, близько 10:00, у селі Ряське.

"Попередньо відомо, що 8-річний хлопчик випав з трактору під кермуванням 28-річного водія. Унаслідок падіння з транспортного засобу під час його руху дитина отримала смертельну травму", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 статті 286 КК України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, маршрутка з пасажирами в’їхала у трактор, є постраждалі.

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