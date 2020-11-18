ХК "Сокол" нанес первое в сезоне поражение "Донбассу"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве состоялся матч 9-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги в котором "Сокол" принимал "Донбасс", передает корреспондент УНН.
В первом периоде хорошо между собой разыграли комбинацию Нименко и Михнов, и последний отличился. Также забросил шайбу Феликс Морозов.
Ближе к концу второго периода “Донбасс” пропустил быстрый прорыв и по передаче Симчука забивал Морозов. В заключительной 20-минутке дончан хватило только на одну шайбу в исполнении Монса — 3:1.
Таким образом “Сокол” одержал первую победу в основное время на домашнем льду, и прервал 8-матчевую победную серию “Донбасса”.
Заметим, что “Доннбас” и “Кременчуг” лидируют в чемпионате с 16-ю баллами. “Сокол” идет третьим — 12.