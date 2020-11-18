ХК "Сокіл" завдав першої в сезоні поразки "Донбасу"

У першому періоді гарно між собою розіграли комбінацію Німенко та Міхнов, і останній відзначився. Також закинув шайбу Фелікс Морозов.

Ближче до завершення другого періоду “Донбас” пропустив швидкий прорив і з передачі Сімчука забивав Морозов. У заключній 20-хвилинці донеччан вистачило тільки на одну шайбу у виконанні Монса — 3:1.

Таким чином “Сокіл” здобув першу перемогу в основний час на домашньому льоду, і перервав 8-матчеву переможну серію “Донбасу”.

Зауважимо, що “Доннбас” та “Кременчук” лідирують у чемпіонаті із 16-ма балами. “Сокіл” йде третім — 12.