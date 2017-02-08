ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу в матче НХЛ против "Анахайма"

Счет на табло в первом периоде изменил Линдберг, который защищает цвета "рейнджеров". Во втором промежутке встречи команды обменялись заброшенными шайбами ​​- за "Дакс" отличился Сильверберг, а за коллектив из Нью-Йорка забрасывал Цуккарелли. В крайнем периоде дубль оформил Грабнер.

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Заметим, что "Анахайм" проиграл третий раз подряд по ходу шестиматчевой гостевой серии. В последних семи встречах у "Дакс" всего две победы. Оба клуба занимают четвертые места в турнирных таблицах Запада и Востока НХЛ.

Напомним, что среди действующих тренеров рубеж в 600 побед на тренерском мостике кроме Алена Виньо также преодолели Джоэл Кенневилль ("Чикаго Блэкхокс"), Линде Рафф ("Даллас Старз"), Барри Тротца ("Вашингтон Кэпиталс") и Дэррил Саттер ("Лос-Анджелес Кингс").