ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу в матче НХЛ против "Анахайма"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Дубль Михаэля Грабнера и 43 сейва Хенрика Лундквиста обеспечили "Нью-Йорк Рейнджерс" третью подряд победу, которая стала 600-й в карьере тренера Алена Виньо. "Рейнджерс" на своей арене принимали "Анахайм Дакс", передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Счет на табло в первом периоде изменил Линдберг, который защищает цвета "рейнджеров". Во втором промежутке встречи команды обменялись заброшенными шайбами - за "Дакс" отличился Сильверберг, а за коллектив из Нью-Йорка забрасывал Цуккарелли. В крайнем периоде дубль оформил Грабнер.
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Заметим, что "Анахайм" проиграл третий раз подряд по ходу шестиматчевой гостевой серии. В последних семи встречах у "Дакс" всего две победы. Оба клуба занимают четвертые места в турнирных таблицах Запада и Востока НХЛ.
Напомним, что среди действующих тренеров рубеж в 600 побед на тренерском мостике кроме Алена Виньо также преодолели Джоэл Кенневилль ("Чикаго Блэкхокс"), Линде Рафф ("Даллас Старз"), Барри Тротца ("Вашингтон Кэпиталс") и Дэррил Саттер ("Лос-Анджелес Кингс").