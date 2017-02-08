ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" одержав перемогу у матчі НХЛ проти "Анахайму"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Дубль Міхаеля Грабнера і 43 сейви Хенріка Лундквіста забезпечили "Нью-Йорк Рейнджерс" третю поспіль перемогу, яка стала 600-ю в кар'єрі тренера Алена Віньо. "Рейнджерс" на власній арені приймали "Анахайм Дакс", передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Рахунок на табло у першому періоді змінив Ліндберг, який захищає кольори "рейнджерів". У другому проміжку зустрічі команди обмінялися закинутими шайбами – за "Дакс" відзначився Сільверберг, а за колектив із Нью-Йорку закидав Цуккарелло. В крайньому періоді дубль оформив Грабнер.
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Зауважимо, що "Анахайм" програв утретє поспіль по ходу шестиматчевої гостьовий серії. В останніх семи зустрічах у "Дакс" всього дві перемоги. Обидва клуби займають четверті місця в турнірних таблицях Заходу і Сходу НХЛ.
Нагадаємо, що серед діючих тренерів рубіж у 600 перемог на тренерському містку окрім Алена Віньо також подолали Джоел Кенневілль ("Чикаго Блекхокс"), Лінді Рафф ("Даллас Старз"), Баррі Тротца ("Вашингтон Кепіталс") і Дерріл Саттер ("Лос-Анджелес Кінгс").