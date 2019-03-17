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ХК "Кременчуг" вышел вперед в полуфинальной серии УХЛ

Киев • УНН

 • 8094 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. На льду “Фаворит-Арены” в Херсоне состоялся третий поединок полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между херсонским “Днепром” и “Кременчугом”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

ХК "Кременчуг" вышел вперед в полуфинальной серии УХЛ

Несмотря на то, что обе команды имели достаточно моментов у ворот противников, но отличная игра вратарей Олега Петрова и Никиты Гордюшина свела голы к минимуму.

Первое взятие ворот болельщикам пришлось ждать до самого экватора матча. Алексей Ворона вошел в зону и с точки для вбрасывания бросил по воротам Петрова, который не успел среагировать.

После этого херсонцы бросились в атаку и взяли игру под свой контроль, но к концу второй двадцатиминутки так и не сумели сравнять счет.

Третья двадцатиминутка также вышла безголевой, несмотря на все попытки обеих команд отличиться. На заключительную минуту игры Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря, но и это не помогло херсонцам сравнять счет.

Таким образом “Кременчуг” сумел добыть минимальную победу в матче 1:0, а Никита Гордюшин сумел оформить первый шатаут в текущем розыгрыше плей-офф.

Напомним, что четвертый поединок команды сыграют уже 18 марта.

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