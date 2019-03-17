ХК "Кременчук" вийшов вперед у півфінальній серії УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На льоду “Фаворит-Арени” у Херсоні відбувся третій поєдинок півфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги між херсонським “Дніпром” і “Кременчуком”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу змагань.
Попри те, що обидві команди мали достатньо моментів біля воріт противників, але відмінна гра воротарів Олега Петрова і Микити Гордюшина звела голи до мінімуму.
Першого взяття воріт уболівальникам довелося чекати аж до самого екватора матчу. Олексій Ворона увійшов в зону і з точки для вкидання кинув по воротах Петрова, який не встиг зреагувати.
Після цього херсонці кинулися в атаку і взяли гру під свій контроль, але до кінця другої двадцятихвилинки так і не зуміли зрівняти рахунок.
Третя двадцятихвилинка також вийшла безгольовою, незважаючи на всі спроби обох команд відзначитися. На заключну хвилину гри Дмитро Підгурський випустив шостого польового гравця замість воротаря, але і це не допомогло херсонцям зрівняти рахунок.
Таким чином “Кременчук” зумів добути мінімальну перемогу в матчі 1:0, а Микита Гордюшин зумів оформити перший шатаут в поточному розіграші плей-оф.
Нагадаємо, що четвертий поєдинок команди зіграють вже 18 березня.