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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ХК "Кременчуг" разгромил "Донбасс" в матче лидеров УХЛ

ХК "Кременчуг" разгромил "Донбасс" в матче лидеров УХЛ

Киев • УНН

 • 11807 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В центральном поединке тура Украинской хоккейной лиги "Кременчуг" принимал на своем льду игроков "Донбасса", сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.

В первом периоде хозяева сумели дважды поразить ворота "Донбасса". В обоих случаях имела место несогласованность в действиях защитников. В середине периода счет открыл Артем Гниденко, а затем преимущество "Кременчуга" удвоил Сергей Кузьмик.

В самом дебюте второго отрезка Никита Буценко свел преимущество кременчужан к минимуму, но развить свой успех дончане не сумели. Шайба нападающего так и осталась единственной во втором периоде, зато было много удалений и столкновений.

Заключительную 20-минутку "Кременчуг" провел очень сильно, забросив четыре шайбы. Опять в дебюте периода зрители увидели заброшенную шайбу, автором которой стал С.Кузьмик. "Донбассу" не удалось заново вклиниться в борьбу и зацепиться за результат. Кременчужане, в свою очередь, поймали кураж и забросили еще трижды. По голу на свой счет записали Артем Гниденко, Игорь Коваленя и Юрий Петранговский - 6:1.

Стоит отметить, что "Кременчуг" одержал самую крупную победу над "Донбассом" в своей истории.

Напомним, что в турнирной таблице "Кременчуг" уже догнал "Донбасс". У лидеров УХЛ в активе по 78 очков.

Как сообщал УНН, ХК "Кривбасс" в гостях нанес поражение "Витязю".

 

Украинские Национальные Новости

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