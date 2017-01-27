ХК "Кременчуг" разгромил "Донбасс" в матче лидеров УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В центральном поединке тура Украинской хоккейной лиги "Кременчуг" принимал на своем льду игроков "Донбасса", сообщает УНН со ссылкой на сайт УХЛ.
В первом периоде хозяева сумели дважды поразить ворота "Донбасса". В обоих случаях имела место несогласованность в действиях защитников. В середине периода счет открыл Артем Гниденко, а затем преимущество "Кременчуга" удвоил Сергей Кузьмик.
В самом дебюте второго отрезка Никита Буценко свел преимущество кременчужан к минимуму, но развить свой успех дончане не сумели. Шайба нападающего так и осталась единственной во втором периоде, зато было много удалений и столкновений.
Заключительную 20-минутку "Кременчуг" провел очень сильно, забросив четыре шайбы. Опять в дебюте периода зрители увидели заброшенную шайбу, автором которой стал С.Кузьмик. "Донбассу" не удалось заново вклиниться в борьбу и зацепиться за результат. Кременчужане, в свою очередь, поймали кураж и забросили еще трижды. По голу на свой счет записали Артем Гниденко, Игорь Коваленя и Юрий Петранговский - 6:1.
Стоит отметить, что "Кременчуг" одержал самую крупную победу над "Донбассом" в своей истории.
Напомним, что в турнирной таблице "Кременчуг" уже догнал "Донбасс". У лидеров УХЛ в активе по 78 очков.
Как сообщал УНН, ХК "Кривбасс" в гостях нанес поражение "Витязю".