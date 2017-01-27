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ХК "Кременчук" розгромив "Донбас" у матчі лідерів УХЛ

ХК "Кременчук" розгромив "Донбас" у матчі лідерів УХЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. В центральному поєдинку туру Української хокейної ліги "Кременчук" приймав на власному льоду гравців "Донбасу", повідомляє УНН з посиланням на сайт УХЛ.

У першому періоді господарі зуміли двічі вразити ворота "Донбасу". В обох випадках мала місце неузгодженість в діях захисників. В середині періоду рахунок відкрив Артем Гніденко, а потім перевагу "Кременчука" подвоїв Сергій Кузьмик.

У самому дебюті другого відрізку Микита Буценко звів перевагу кременчужан до мінімуму, але розвинути свій успіх донеччани не зуміли. Шайба нападника так і залишилася єдиною в другому періоді, зате було багато вилучень і сутичок.

Заключну 20-хвилинку "Кременчук" провів дуже сильно, закинувши чотири шайби. Знову в дебюті періоду глядачі побачили закинуту шайбу, автором якої став С.Кузьмик. "Донбасу" не вдалося заново вклинитися в боротьбу і зачепитися за результат. Кременчужани, в свою чергу, зловили кураж і закинули ще тричі. По голу на свій рахунок записали Артем Гніденко, Ігор Коваленя і Юрій Петранговський – 6:1.

Варто відзначити, що "Кременчук" здобув найбільшу перемогу над "Донбасом" у своїй історії.

Нагадаємо, що в турнірній таблиці "Кременчук" вже наздогнав "Донбас". У лідерів УХЛ в доробку по 78 очок.

Як повідомляв УНН, ХК "Кривбас" в гостях завдав поразки "Витязю".

 

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