ХК "Кременчуг" приблизился к выходу в финал УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Кременчуге состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Днепром". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.
Матч кременчужане начали с желанием повести в серии и сразу начали прессинговать противника. На 12 минуте встречи это вылилось в заброшенную шайбу от Ивана Савченко, который с близкого расстояния прошил Олега Петрова и открыл счет в матче.
Во второй двадцатиминутке “Днепр” существенно выровнял игру, однако сыграть пропущенную шайбу они так и не смогли. А вот “горожане” смогли реализовать свои моменты — Виктор Тютченко и Глеб Кривошапкин сделали счет 3: 0 на табло и не оставили “Днепру” шансов на победу.
В заключительном отрезке матча “Кременчуг” только утвердил свое превосходство в матче, отправив в ворота Олега Петроваще одну шайбу. Только на последних секундах встречи Никита Макарицький реализовал штрафной бросок и забросил единственную шайбу “Днепра” в этом матче, установив итоговый счет 4:1 на табло.
Сейчас результат серии составляет 3:2 в пользу “Кременчуга”.
Отметим, что шестой матч серии до четырех побед команды сыграют в Херсоне 24 марта.