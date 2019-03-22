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ХК "Кременчук" наблизився до виходу в фінал УХЛ

Київ • УНН

 • 9877 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Кременчуці відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-оф української хокейної ліги між "Кременчуком" та "Дніпром". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.

ХК "Кременчук" наблизився до виходу в фінал УХЛ

Матч кременчужани почали з бажанням повісті в серії і відразу почали пресингувати противника. На 12 хвилині зустрічі це вилилося в закинуту шайбу від Івана Савченка, який з близької відстані прошив Олега Петрова і відкрив рахунок в матчі.

У другій двадцятихвилинці "Дніпро" суттєво вирівняв гру, проте відіграти пропущену шайбу вони так і не змогли. А ось "городяни" змогли реалізувати свої моменти - Віктор Тютченко і Гліб Кривошапкин зробили рахунок 3:0 на табло і не залишили "Дніпру" шансів на перемогу.

У заключному відрізку матчі "Кременчук" тільки затвердив свою перевагу в матчі, відправивши у ворота Олега Петроваще одну шайбу. Тільки на останніх секундах зустрічі Микита Макаріцький реалізував штрафний кидок і закинув єдину шайбу "Дніпра" в цьому матчі, встановивши підсумковий рахунок 4:1 на табло.

Наразі результат серії становить 3:2 на користь "Кременчука".

Відзначимо, що шостий матч серії до чотирьох перемог команди зіграють в Херсоні 24 березня.

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