ХК "Кременчук" наблизився до виходу в фінал УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Кременчуці відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-оф української хокейної ліги між "Кременчуком" та "Дніпром". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу турніру.
Матч кременчужани почали з бажанням повісті в серії і відразу почали пресингувати противника. На 12 хвилині зустрічі це вилилося в закинуту шайбу від Івана Савченка, який з близької відстані прошив Олега Петрова і відкрив рахунок в матчі.
У другій двадцятихвилинці "Дніпро" суттєво вирівняв гру, проте відіграти пропущену шайбу вони так і не змогли. А ось "городяни" змогли реалізувати свої моменти - Віктор Тютченко і Гліб Кривошапкин зробили рахунок 3:0 на табло і не залишили "Дніпру" шансів на перемогу.
У заключному відрізку матчі "Кременчук" тільки затвердив свою перевагу в матчі, відправивши у ворота Олега Петроваще одну шайбу. Тільки на останніх секундах зустрічі Микита Макаріцький реалізував штрафний кидок і закинув єдину шайбу "Дніпра" в цьому матчі, встановивши підсумковий рахунок 4:1 на табло.
Наразі результат серії становить 3:2 на користь "Кременчука".
Відзначимо, що шостий матч серії до чотирьох перемог команди зіграють в Херсоні 24 березня.