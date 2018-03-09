ХК "Донбасс" с победы стартовал в полуфинальной серии УХЛ

Уже на старте первого периода капитан харьковчан Владимир Чердак получил болезненную травму после столкновения с бортом. Тем не менее, лучший бомбардир УХЛ и лидер МХК “Динамо” смог вернуться на лед, однако не смог помешать дончанам открыть счет в середине периода — Виталий Кукла заметил рывок Виктора Захарова и своевременной передачей вывел своего капитана на ворота Владислава Гурко — на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе “Донбасса”.

Старт второго периода вышел более ударным — уже к шестой минуте подопечные Сергея Витера еще дважды пробили Гурко, и оба раза это сделала вторая пятерка — забил Денискины и Захаров. Харьковчане не сдались и после трех пропущенных шайб — на экваторе второй двадцатиминутки Владимир Чердак после передачи Олейника выкатился на ворота Богдана Дьяченко и смог “распечатать” голкипера “Донбасса”. На последний перерыв в матче команды, однако, ушли с преимуществом дончан в три шайбы — уже через три минуты после гола Чердака Андрей Дениксин также оформил дубль, записав на счет второй пятерки дончан уже четвертую шайбу.

Заключительный отрезок встречи команды начали так, словно не было никакого перерыва — дончане продолжили обстрел ворот Гурко, однако “динамовцам” удалось успешно обороняться в течение семи минут — пока Иван Савченко после передач Сергея Кузьмика и Александра Костикова не продавил Богдана Поддубного не поразил “дев” палатку “ворот МХК” Динамо “.

После этой шайбы обе команды несколько сбавили темп игры и, казалось, просто доигрывали матч, однако (опять в середине периода) дончане забросили еще — Алексей Ворона и Андрей Григорьев показали отличную игру в пас и помогли Ярославу Свищеву забросить шестую шайбу в ворота Владислава Гурко.

Однако харьковчане и на этот раз показали, что не собираются сдаваться — за две минуты до конца матча Богдан Поддубный по передаче Никиты Олийныка вдруг огорчил Богдана Дяченко — 6:2.

Добавим, что второй матч серии пройдет также на льду “Альтира” 10-го марта.