ХК "Донбас" з перемоги стартував у півфінальній серії УХЛ

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КИЇВ. 9 березня. УНН. На льоду Дружківської арени “Альтаїр” хокеїсти “Донбасу” матчем з харківським “Динамо” стартували в плей-оф Української хокейної ліги сезону-2017/18, інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ і ХК “Донбас”.

Вже на старті першого періоду капітан харків’ян Володимир Чердак отримав хворобливу травму після зіткнення з бортом. Тим не менш, кращий бомбардир УХЛ і лідер МХК “Динамо” зміг повернутися на лід, проте не зміг перешкодити донеччанам відкрити рахунок в середині періоду — Віталій Лялька зауважив ривок Віктора Захарова і своєчасною передачею вивів свого капітана на ворота Владислава Гурко — на перерву команди пішли за мінімальної переваги “Донбасу”.

Старт другого періоду вийшов більш ударним — вже до шостої хвилини підопічні Сергія Вітера ще двічі пробили Гурко, і обидва рази це зробила друга п’ятірка — забив Денискін і Захаров. Харків’яни не здалися і після трьох пропущених шайб — на екваторі другої двадцятихвилинки Володимир Чердак після передачі Олійника викотився на ворота Богдана Дьяченко та зміг “розпечатати” голкіпера “Донбасу”. На останню перерву в матчі команди, проте, пішли з перевагою донеччан в три шайби — вже через три хвилини після гола Чердака Андрій Деніксін також оформив дубль, записавши на рахунок другої п’ятірки донеччан вже четверту шайбу.

Заключний відрізок зустрічі команди почали так, наче не було ніякої перерви — донеччани продовжили обстріл воріт Гурко, однак “динамівцям” вдалося успішно оборонятися протягом семи хвилин — поки Іван Савченко після передач Сергія Кузьмика і Олександра Костикова не продавив Богдана Піддубного і не вразив “дев’ятку” воріт МХК “Динамо”.

Після цієї шайби обидві команди дещо збавили темп гри і, здавалося, просто догравали матч, проте (знову в середині періоду) донеччани закинули ще — Олексій Ворона і Андрій Григор’єв показали відмінну гру в пас і допомогли Ярославу Свіщєву закинути шосту шайбу в ворота Владислава Гурко.

Однак харків’яни і на цей раз показали, що не збираються здаватися — за дві хвилини до кінця матчу Богдан Піддубний з передачі Микити Олійника вдруге засмутив Богдана Дяченко — 6:2.

Додамо, що другий матч серії пройде також на льоду “Альтїра” 10-го березня.

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