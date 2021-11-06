ХК "Донбасс" прервал победную серию "Сокола" в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Состоялся центральный матч недели Украинской хоккейной лиги между принципиальными противниками “Донбассом” и “Соколом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
В первом периоде счет открыли дончане — Андрей Сигарев забросил шайбу в сетку ворот Дмитрия Кубрицкого. На перерыв “Донбасс” ушел с минимальным преимуществом.
Во втором периоде “Сокол” сравнял счет — Андрей Смирнов забил шайбу — 1:1. Дончане вырвались вперед — Андрей Сигарев оформил дубль. “Донбасс” не сбавил оборотов — Виталий Лялька снайперским броском забросил шайбу, увеличив отрыв. Дончане задали темп игры, четвертую шайбу команды забросил Александр Пересунько — 4:1. Киевляне взяли инициативу в руки — Антон Рубан реализовал большинство киевлян и забросил вторую шайбу для своей команды.
В третьем периоде Михаил Рыбалко мощным броском направил шайбу в ворота Андрея Макарова, уменьшив отрыв. Дмитрий Нименко уменьшил преимущество противников до минимального — 5:4. Дончане быстро разыграли вбрасывание и Павел Медведев прошил Артура Оганджаняна. Матч завершился со счетом 6:4.
Дополнение
До этого момента киевляне шли с 13-ю выигрышами подряд. Сейчас они с 26 баллами первые в таблице. Дончане уступают один пункт.