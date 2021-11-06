ХК "Донбасс" прервал победную серию "Сокола" в чемпионате Украины

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 20616 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 41704 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 70584 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 221695 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 127255 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 395610 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 314394 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214442 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244597 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255358 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
60%
Популярные новости

По меньшей мере 5 жертв, беременная женщина и ребенок: в конфликте между золотоискателями в Боливии применен динамит

4 апреля, 17:31 • 9680 просмотра

Атака на Кривой Рог: в медучреждениях более 30 человек, самому маленькому раненому - три месяца

4 апреля, 17:54 • 11086 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18723 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 15965 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 9248 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 136083 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 221710 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 395621 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 257010 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 314407 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 6462 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 18832 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 48178 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 73375 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 58384 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

ХК "Донбасс" прервал победную серию "Сокола" в чемпионате Украины

Киев • УНН

 • 14217 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Состоялся центральный матч недели Украинской хоккейной лиги между принципиальными противниками “Донбассом” и “Соколом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.

ХК "Донбасс" прервал победную серию "Сокола" в чемпионате Украины

Детали

В первом периоде счет открыли дончане — Андрей Сигарев забросил шайбу в сетку ворот Дмитрия Кубрицкого. На перерыв “Донбасс” ушел с минимальным преимуществом.

Во втором периоде “Сокол” сравнял счет — Андрей Смирнов забил шайбу — 1:1. Дончане вырвались вперед — Андрей Сигарев оформил дубль. “Донбасс” не сбавил оборотов — Виталий Лялька снайперским броском забросил шайбу, увеличив отрыв. Дончане задали темп игры, четвертую шайбу команды забросил Александр Пересунько — 4:1. Киевляне взяли инициативу в руки — Антон Рубан реализовал большинство киевлян и забросил вторую шайбу для своей команды.

В третьем периоде Михаил Рыбалко мощным броском направил шайбу в ворота Андрея Макарова, уменьшив отрыв. Дмитрий Нименко уменьшил преимущество противников до минимального — 5:4. Дончане быстро разыграли вбрасывание и Павел Медведев прошил Артура Оганджаняна. Матч завершился со счетом 6:4.

Дополнение

До этого момента киевляне шли с 13-ю выигрышами подряд. Сейчас они с 26 баллами первые в таблице. Дончане уступают один пункт.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,815.60