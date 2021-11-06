ХК "Донбас" перервав переможну серію "Сокола" в чемпіонаті України

Деталі

У першому періоді рахунок відкрили донеччани — Андрій Сігарьов закинув шайбу у сітку воріт Дмитра Кубрицького. На перерву “Донбас” пішов із мінімальною перевагою.

У другому періоді “Сокіл” зрівняв рахунок — Андрій Смирнов забив шайбу — 1:1. Донеччани вирвалися вперед — Андрій Сігарьов оформив дубль. “Донбас” не зменшив обертів — Віталій Лялька снайперським кидком закинув шайбу, збільшивши відрив. Донеччани задали темп гри, четверту шайбу команди закинув Олександр Пересунько — 4:1. Кияни взяли ініціативу до рук — Антон Рубан реалізував більшість киян та закинув другу шайбу для своєї команди.

У третьому періоді Михайло Рибалко потужним кидком направив шайбу у ворота Андрія Макарова, зменшивши відрив. Дмитро Німенко зменшив перевагу супротивників до мінімальної — 5:4. Донеччани швидко розіграли вкидання і Павло Медведєв прошив Артура Оганджаняна. Матч завершився із рахунком 6:4.

Доповнення

До цього моменту кияни йшли із 13-ма виграшами поспіль. Наразі вони з 26 балами перші у таблиці. Донеччани поступаються одним пунктом.