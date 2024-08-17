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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Хезболла» выпустила 55 ракет по Израилю в ответ на авиаудар

«Хезболла» выпустила 55 ракет по Израилю в ответ на авиаудар

Киев  •  УНН

17 августа 2024, 13:15  •  682 просмотра

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«Хезболла» атаковала север Израиля 55 ракетами в ответ на ночной авиаудар, убивший 10 человек. Израильская армия заявила, что целью был склад оружия террористической группировки.

В субботу, 17 августа, "Хезболла" выпустила около 55 ракет по северу Израиля в ответ на ночной израильский авиаудар, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще пятеро получили ранения. Армия обороны Израиля заявила, что ее целью был склад оружия, принадлежащий террористической группировке.  Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в результате удара дроном со взрывчаткой по военной позиции в районе северной общины Мисгав-Ам два солдата ЦАХАЛа получили ранения. Один из военных находится в тяжелом состоянии, второй - получил легкие ранения. "Хезболла" взяла на себя ответственность за атаку, заявив, что запустила два беспилотника по Израилю.

Под прицелом оказался кибуц Айелет ха-Шахар, расположенный примерно в 10 километрах (6,2 мили) от границы с Ливаном. Этот населенный пункт не входит в число десятков эвакуированных городов.

Сообщений о пострадавших не поступало, но ракеты вызвали пожары по меньшей мере в 10 населенных пунктах Верхней Галилеи. 

Во время ракетного обстрела было замечено несколько перехватов "Железного купола".

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"Хезболла" взяла на себя ответственность за этот обстрел, заявив, что он был осуществлен в ответ на смертоносный израильский удар в районе Набатие. По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильского удара погибли по меньшей мере 10 человек, еще  пятеро получили ранения. 

Ливанское министерство сообщило, что все погибшие - граждане Сирии, в том числе женщина и двое ее детей. Еще пять человек получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии. "Хезболла" заявила, что все погибшие - гражданские.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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