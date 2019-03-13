Хет-трик Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В очередном противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов туринский “Ювентус” провел домашнюю встречу с мадридским “Атлетико”, передает УНН.
Поединок стал бенефисом для португальца Криштиану Роналду. Форвард в середине первой половины отличился голом головой. На старте второй половины вратарь “матрасников” в сногсшибательном прыжке сумел отбить мяч после попытки Роналду, но боковой арбитр зафиксировал взятие ворот. Точку португалец установил благодаря пенальти — 3:0 и по итогам двух игр 3:2 за “Ювентусом”.
Примечательно, что туринцы отыгрались после поражения в первом матче впервые с 2006 года.
Стоит отметить, что в основной сетке Лиги чемпионов за все годы сыграли 140 команд. Только 22 из них забили больше, чем один Роналду.
Добавим также, “старая синьора” уступила только в одном из последних 14 домашних матчей в еврокубках — 0:3 от “Реала” в 1/4 финала прошлого сезона, когда дублем отметился Роналду.