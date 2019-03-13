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Хет-трик Роналду вивів "Ювентус" в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Хет-трик Роналду вивів "Ювентус" в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У черговому протистоянні у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів туринський “Ювентус” провів домашню зустріч із мадридським “Атлетіко”, передає УНН.

Поєдинок став бенефісом для португальця Кріштіану Роналду. Форвард в середині першої половини відзначився голом головою. На старті другої половини воротар “матрацників” у карколомному стрибку зумів відбити м’яч після спроби Роналду, але боковий арбітр зафіксував взяття воріт. Крапку португалець встановив завдяки пенальті — 3:0 і за підсумками двох ігор 3:2 за “Ювентусом”.

Примітно, що туринці відігралися після поразки в першому матчі вперше з 2006 року.

Варто відзначити, що в основній сітці Ліги чемпіонів за всі роки зіграли 140 команд. Тільки 22 з них забили більше, ніж один Роналду.

Додамо також, “стара синьйора” поступилася лише в одному з останніх 14 домашніх матчів у єврокубках — 0: 3 від “Реалу” в 1/4 фіналу минулого сезону, коли дублем відзначився Роналду.

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