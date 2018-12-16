Хет-трик Месси принес "Барселоне" десятый выигрыш в Примере
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Каталонская “Барселона” в гостевой встрече 16 тура испанской Примеры деклассировала ФК “Леванте”, сообщает корреспондент УНН.
Голевую феерию в матче начал Луи Суарес. Уругваец воспользовался перехватом команды у чужой уголовной и в одно касание пробил под перекладину с передачи Лионеля Месси (35 мин). Еще до перерыва и автор голевой передачи Месси убежал от защитников и забил 12 гол в чемпионате Испании.
Ударную 15-минутку провел Месси и на старте второй половины. Аргентинец забил с передач Альбы и Артуро Видаля. Заключительный удар по “Леванте” оформил Жерар Пике, на паузе убрал с пути защитника и пробил по центру ворот — 5:0.
Заметим, что каталонцы вышли в единоличные лидеры (34 очка) на три больше, чем у “Севильи”.