Хет-трик Мессі приніс "Барселоні" десятий виграш в Прімері
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Каталонська “Барселона” у гостьовій зустрічі 16 туру іспанської Прімери декласувала ФК “Леванте”, повідомляє кореспондент УНН.
Гольову феєрію у матчі розпочав Луї Суарес. Уругваєць скористався перехопленням команди біля чужої карної та в один дотик пробив під поперечину з передачі Ліонеля Мессі (35 хв). Ще до перерви і автор гольової передачі Мессі втік від оборонців та забив 12 гол у чемпіонаті Іспанії.
Ударну 15-хвилинку провів Мессі і на старті другої половини. Аргентинець забив з передач Альби і Артуро Відаля. Заключний удар по “Леванте” оформив Жерар Піке, який на паузі прибрав зі шляху оборонця та пробив по центру воріт — 5:0.
Зауважимо, що каталонці вийшли в одноосібні лідери (34 очки) на три більше, ніж у “Севільї”.